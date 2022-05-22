"Прятали оружие и стреляли в нас": оккупант пожаловался на херсонских партизан, державших рашистов в страхе

Херсон

РоSSийские оккупанты в захваченном Херсоне боялись местных партизан.

Об этом один из роSSийских военных рассказал журналистам из CNN.

Солдат уволился из ВС рф после пребывания на оккупированной Херсонщине, и решил рассказать о том, что там происходило.

Оккупант признался, что местные жители встречали россиян вовсе не как «освободителей», образ которых так хотел создать владимир путин.

По словам военного, он отдельно запомнил случай с местным мужчиной, который пытался прогнать захватчиков с помощью кнута. При этом на глазах у него были слезы.

Херсон референдум

«Когда мы ехали в сторону Херсона и проезжали село, к нашему конвою выскочил мужчина с кнутом и обругал нас "Вам п**да!". Он почти взобрался к нам в кузов, где мы сидели. У него были мокрые глаза от слез. Этого я не забуду», - рассказал оккупант.

Он признался, что они с сослуживцами боялись местных жителей – и не безосновательно.

«Когда мы видели местных, мы напрягались. Некоторые из них прятали оружие под одеждой, приближались вплотную и стреляли в нас», - пожаловался роSSийский военный.

митинг в Херсоне

Он также признался, что командование не объясняло им, что значит тот самый символ «Z», а просто приказывало «рисовать "Z" как у Зорро».


Дарья Волкова, politeka.net

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