Украинские защитники сбили штурмовик РФ Су-25

В воскресенье, 22 мая, в одном из районов выполнения задач, подразделением ПВО 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит роSSийский штурмовик Су-25 "Грач", информирует пресс-центр командования ДШВ в Facebook.

"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла", - говорится в сообщении.

На нижнем фотоснимке зафиксировано, как пылает роSSийский штурмовик Су-25 "Грач", то есть все, что от него осталось.