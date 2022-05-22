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2022-05-22
Украинские защитники сбили штурмовик РФ Су-25
Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла", информирует
© ТАСС
В воскресенье, 22 мая, в одном из районов выполнения задач, подразделением ПВО 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит роSSийский штурмовик Су-25 "Грач", информирует пресс-центр командования ДШВ в
"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла", - говорится в сообщении.
На нижнем фотоснимке зафиксировано, как пылает роSSийский штурмовик Су-25 "Грач", то есть все, что от него осталось.
Анна Конюченко, ZN.ua