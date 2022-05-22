Украинские защитники сбили штурмовик РФ Су-25

Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла", информирует ZN.ua.

Украинские защитники сбили штурмовик РФ Су-25
© ТАСС

В воскресенье, 22 мая, в одном из районов выполнения задач, подразделением ПВО 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит роSSийский штурмовик Су-25 "Грач", информирует пресс-центр командования ДШВ в Facebook.

"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла", - говорится в сообщении.

На нижнем фотоснимке зафиксировано, как пылает роSSийский штурмовик Су-25 "Грач", то есть все, что от него осталось.


Анна Конюченко, ZN.ua

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