"Открывают огонь в след": оккупанты придумали новую схему вымогательств на захваченных территориях

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

РоSSийские оккупанты придумали новый способ запугивания и наживы на украинцах.

Как рассказали в Оперативном командовании «Юг», роSSийские военные вымогают у гражданских деньги за возможность эвакуироваться с захваченных территорий на юге Украины. Разрешение уехать обходится украинцам в тысячу долларов.

В Оперативном командовании «Юг» считают, что таким образом оккупанты стараются удержать людей на захваченных территориях.

«Не имея успехов в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовлетворения местного населения "русским миром"», - говорится в заявлении.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Отмечается, что многие украинцы пытаются любыми способами сбежать из оккупации. Иногда это заканчивается трагично.

«Сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистской власти и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те в свою очередь, установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1 000 долларов или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь», - рассказали в командовании.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска


Дарья Волкова, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
В Мариуполе оккупанты создают «добровольные дружины» — АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты создают «добровольные дружины» — Андрющенко
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: ракета упала в рекуОккупанты обстреляли Днепропетровскую область: ракета упала в реку
В Мариуполе роSSийские захватчики ввели новую пропускную систему — советник мэраВ Мариуполе роSSийские захватчики ввели новую пропускную систему — советник мэра
В Запорожской области оккупанты обстреляли село, есть пострадавшиеВ Запорожской области оккупанты обстреляли село, есть пострадавшие
Выходцы из ОПЗЖ создали в Раде новую группуВыходцы из ОПЗЖ создали в Раде новую группу
Мобилизованные оккупанты из «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны — аудиоперехват СБУМобилизованные оккупанты из «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны — аудиоперехват СБУ
В Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениямиВ Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениями
Оккупанты обстреливают Сумскую область из ракетных систем залпового огняОккупанты обстреливают Сумскую область из ракетных систем залпового огня
Оккупанты объявили Змеиный "своим", пригрозив уничтожением гражданскому судну: подробности от ВСУОккупанты объявили Змеиный "своим", пригрозив уничтожением гражданскому судну: подробности от ВСУ
Оккупанты вырубают лес на Харьковщине: что известно о их намеренияхОккупанты вырубают лес на Харьковщине: что известно о их намерениях
Последние новости
Подгружаем последние новости