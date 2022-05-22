Хотя президент РоSSии Владимир Путин оправдывает свою захватническую войну в Украине «денацификацией», на самом деле роSSийские войска наполнены представителями многочисленных роSSийских правых экстремистских и неонацистских группировок. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад Федеральной разведывательной службы.

По данным BND, "РоSSийская имперская лига" и группировка "Русич" - это "по меньшей мере две группы с правоэкстремистскими настроениями", которые воюют против украинской армии. Кроме того, по данным издания, Москва использует по крайней мере одно правоэкстремистское лицо «в собственных целях».

«Сотрудничество с этими группировками доводит до абсурда якобы причину войны, так называемую «денацификацию» Украины», — пишут аналитики германской внешней разведки.

В документе отсутствует информация о количестве бойцов правых экстремистских группировок, однако названы подразделения.

Так, к боевым действиям в Украине присоединились «Русский имперский легион», военизированная часть правоэкстремистской группировки «Русские имперские движения», которая уже воевала на роSSийской стороне на украинском Донбассе в 2014 и 2015 годах.

В частности, РИЛ объявил о своем решении вступить в боевые действия в марте. К формированию привлекались в основном "люди с военным опытом" и выпускники собственного учебного центра организации "Партизан" в Санкт-Петербурге.

"Непонятно, было ли это решение принято по просьбе или просто при поддержке руководства РоSSии", - отметили в BND.

Тем не менее, заместитель руководителя формирования Дениса Гариева погиб во время боевых действий в Украине, а сам вожак был ранен.

Также, вероятно, к боевым действиям привлечена группировка «Русич», связанная с ППК «Вагнер», которая также воевала на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Согласно сообщению BND, боевики подразделения, вероятно, воевали в Сирии и известны репутацией «никогда не брать пленных».

Один из двух основателей «Русича» считается садистом, «поскольку он убил щенка на видео в соцсетях», говорится в документе.

"Чтобы подтвердить правоэкстремистское происхождение организации, аналитики BND приобщили к своему отчету фотографии основателей "Русича" Алексея М. и Яна П. На одном снимке М. со свастикой, на другом - П. с салютом Гитлеру перед костром", - пишет Spiegel.