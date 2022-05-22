В Запорожской области оккупанты обстреляли село, есть пострадавшие

Обстрел произошел ночью.

В Запорожской области оккупанты обстреляли село, есть пострадавшие
© Евгения Назарова/ Радио Свобода

В ночь на воскресенье, 22 мая, около 02:44 роSSийские оккупанты запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области.

«В настоящее время, на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане. Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела», – сообщили в Запорожской областной военной администрации утром.

Нападники продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Запорожского края.


Ирина Знась, ZN.ua

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