Украинские военные уничтожили САУ РоSSии"Тюльпан"

Украинские защитники в районе Рубежного уничтожили САУ РФ 2С4 "Тюльпан" Именно из этого самоходного миномета войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, сообщает СтратКом ВСУ в Facebook.

Украинские военные узнали о геолокации САУ "Тюльпан" благодаря сливу от роSSийских пропагандистов.

"Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории", - говорится в сообщении.