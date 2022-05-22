Украинские военные уничтожили САУ РоSSии"Тюльпан"

Геолокацию "Тюльпана" украинские защитники узнали благодаря сливу от роSSийских пропагандистов, информирует ZN.ua.

Украинские военные уничтожили САУ РоSSии
© Википедия

Украинские защитники в районе Рубежного уничтожили САУ РФ 2С4 "Тюльпан" Именно из этого самоходного миномета войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, сообщает СтратКом ВСУ в Facebook.

Украинские военные узнали о геолокации САУ "Тюльпан" благодаря сливу от роSSийских пропагандистов.

"Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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