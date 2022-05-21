Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос" - вице-президент Европарламента
Вице-президент Европарламента Катарина Барли назвала требование Будапешта о миллиардной помощи в обмен на отказ от роSSийской нефти "почти наглым", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги", информирует
Вице-президент Европарламента
Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk в субботу, 21 мая. По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглым", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги".
Барли обвинила главу венгерского правительства в том, что он использует спор вокруг нефтяного эмбарго для своих "политических игр", чтобы направить дополнительные деньги в свою страну. Орбан в первую очередь заботится о том, чтобы деньги текли по каналам его "семьи и кланов", указала она, добавив, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система".