Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос" - вице-президент Европарламента

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о планируемом нефтяном эмбарго ЕС против РоSSии без участия Венгрии, сообщает DW.

Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk в субботу, 21 мая. По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглым", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги".

Барли обвинила главу венгерского правительства в том, что он использует спор вокруг нефтяного эмбарго для своих "политических игр", чтобы направить дополнительные деньги в свою страну. Орбан в первую очередь заботится о том, чтобы деньги текли по каналам его "семьи и кланов", указала она, добавив, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система".