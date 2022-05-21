Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос" - вице-президент Европарламента

Вице-президент Европарламента Катарина Барли назвала требование Будапешта о миллиардной помощи в обмен на отказ от роSSийской нефти "почти наглым", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги", информирует ZN.ua.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о планируемом нефтяном эмбарго ЕС против РоSSии без участия Венгрии, сообщает DW.

Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk в субботу, 21 мая. По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглым", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги".

Барли обвинила главу венгерского правительства в том, что он использует спор вокруг нефтяного эмбарго для своих "политических игр", чтобы направить дополнительные деньги в свою страну. Орбан в первую очередь заботится о том, чтобы деньги текли по каналам его "семьи и кланов", указала она, добавив, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система".


Юлия Мельничук, ZN.ua

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