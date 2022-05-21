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2022-05-21
Захватчики уничтожили музыкальную школу в Святогорске — глава Донецкой ОВА
© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram
РоSSийские оккупанты уничтожили еще одно заведение культуры в Донецкой области. На этот раз – музыкальную школу в Святогорске. Об этом
По его словам, школа попала под обстрел утром 21 мая и уничтожена полностью.
В 2016 году правительство Японии помогло отремонтировать эту школу — это была часть проекта «Содействие стабилизации громад на Донбассе». Оккупанты превратили ее в руины.
«Я благодарен народу Японии и всем нашим союзникам, которые годами помогали отстраивать Донецкую область. Отстроим и сейчас», - подчеркнул Кириленко.
Анастасия Гурин, ZN.ua