Захватчики уничтожили музыкальную школу в Святогорске — глава Донецкой ОВА

В 2016 году отремонтировать школу помогло правительство Японии, информирует ZN.ua.

Захватчики уничтожили музыкальную школу в Святогорске — глава Донецкой ОВА
© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram

РоSSийские оккупанты уничтожили еще одно заведение культуры в Донецкой области. На этот раз – музыкальную школу в Святогорске. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, школа попала под обстрел утром 21 мая и уничтожена полностью.

В 2016 году правительство Японии помогло отремонтировать эту школу — это была часть проекта «Содействие стабилизации громад на Донбассе». Оккупанты превратили ее в руины.

«Я благодарен народу Японии и всем нашим союзникам, которые годами помогали отстраивать Донецкую область. Отстроим и сейчас», - подчеркнул Кириленко.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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