"Цели - это добыча унитазов в Украине": Невзоров высмеял военные планы путина

"Цели - это добыча унитазов в Украине": Невзоров высмеял военные планы путина

Появилась еще одна версия того, почему кремлевский агрессор путин пошел войной в Украину.

Свое мнение озвучил роSSийский оппозиционный журналист Александр Невзоров.

"Я наконец понял, что путину следовало с самого начала продекларировать цели войны. Цели, которые вероятно были очень простые - это добыча унитазов в Украине. Ведь были же крестовые походы, почему бы не быть унитазным походам.

Александр Невзоров

Правда это несколько сложнее, чем крестовый поход. Например, как известно, бросать к подножию мавзолея унитазы во время парада победы военнослужащие отказались, боясь, что унитазы могут поколоться. И предлагали бросать туда только ношеные трусы с украденных домов. Но от этой идеи тоже отказались", - иронизирует Невзоров.

владимир путин


Алексей Ионов, politeka.net

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