ВСУ уничтожили уже около 28 850 захватчиков — Генштаб

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении, информирует ZN.ua.

ВСУ уничтожили уже около 28 850 захватчиков — Генштаб
© ГСЧС / Facebook

С начала войны против Украины РФ потеряла уже около 28 850 военных, сообщил Генштаб ВСУ,

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 28 850 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ? 1 278 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 116 (+26) единиц;
  • артиллерийских систем – 596 (+0) единиц;
  • РСЗО – 201 (+1) единица;
  • средства ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 204 (+0) единицы;
  • вертолетов – 169 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2);
  • крылатые ракеты – 104 (+1);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) единиц;
  • специальная техника/special equipment – ??43 (+0).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются», – сообщили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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