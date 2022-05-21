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2022-05-21
ВСУ уничтожили уже около 28 850 захватчиков — Генштаб
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении, информирует
© ГСЧС / Facebook
С начала войны против Украины РФ потеряла уже около 28 850 военных,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 28 850 (+150) человек ликвидировано;
- танков ? 1 278 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 3 116 (+26) единиц;
- артиллерийских систем – 596 (+0) единиц;
- РСЗО – 201 (+1) единица;
- средства ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 204 (+0) единицы;
- вертолетов – 169 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2);
- крылатые ракеты – 104 (+1);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) единиц;
- специальная техника/special equipment – ??43 (+0).
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются», – сообщили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua