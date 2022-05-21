ВСУ уничтожили уже около 28 850 захватчиков — Генштаб

С начала войны против Украины РФ потеряла уже около 28 850 военных, сообщил Генштаб ВСУ,

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 28 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ? 1 278 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 3 116 (+26) единиц;

артиллерийских систем – 596 (+0) единиц;

РСЗО – 201 (+1) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 169 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2);

крылатые ракеты – 104 (+1);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) единиц;

специальная техника/special equipment – ??43 (+0).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются», – сообщили в Генштабе.