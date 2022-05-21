В Минобороны Британии назвали ключевое оружие в роSSийско-украинской войне

Широкое использование беспилотных летательных аппаратов в русско-украинской войне сыграло ключевую роль для обеих сторон. Однако недостаток БПЛА и быстрые темпы их уничтожения срывают отработанную Россией тактику «разведывательного удара», сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.
Во время военной компании в Сирии роSSийская армия довольно успешно реализовывала концепцию разведывательного удара. Тогда РФ использовала беспилотники для воздушной разведки и определения целей, для удара боевыми самолетами или артиллерией. Но в Украине такой сценарий успешно реализовать не удается.
Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine - 21 May 2022
РоSSия испытывает острую потребность в разведывательных БПЛА, однако увеличению их производства мешают западные санкции, блокирующие экспорт в страну необходимых запчастей. Если РФ будет продолжать терять беспилотники нынешними темпами, то возможности разведки и наблюдения значительно ухудшатся.