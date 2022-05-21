В Минобороны Британии назвали ключевое оружие в роSSийско-украинской войне

Широкое использование обеими сторонами беспилотных летательных аппаратов принципиально отличает эту военную компанию от всех предыдущих, информирует ZN.ua.

В Минобороны Британии назвали ключевое оружие в роSSийско-украинской войне
© Украинский Милитарный Портал

Широкое использование беспилотных летательных аппаратов в русско-украинской войне сыграло ключевую роль для обеих сторон. Однако недостаток БПЛА и быстрые темпы их уничтожения срывают отработанную Россией тактику «разведывательного удара», сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Во время военной компании в Сирии роSSийская армия довольно успешно реализовывала концепцию разведывательного удара. Тогда РФ использовала беспилотники для воздушной разведки и определения целей, для удара боевыми самолетами или артиллерией. Но в Украине такой сценарий успешно реализовать не удается.

Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine - 21 May 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/SJzZ5pcVoe

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/bW5sc8zQbE

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 21, 2022

РоSSия испытывает острую потребность в разведывательных БПЛА, однако увеличению их производства мешают западные санкции, блокирующие экспорт в страну необходимых запчастей. Если РФ будет продолжать терять беспилотники нынешними темпами, то возможности разведки и наблюдения значительно ухудшатся.


Дарья Кепова, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс
Блок рекламы


Похожие новости
Великобритания инициирует обсуждение переоснащения Молдовы оружием «стандарта НАТО»Великобритания инициирует обсуждение переоснащения Молдовы оружием «стандарта НАТО»
WSJ: Способна ли Украина победить в войне и что будет дальше?WSJ: Способна ли Украина победить в войне и что будет дальше?
Почти 29 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка по потерям врагаПочти 29 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка по потерям врага
Нового «Минска» не будет: в Офисе президента назвали условие прекращения огняНового «Минска» не будет: в Офисе президента назвали условие прекращения огня
"Это принципиальная позиция": в Офисе президента назвали единственное условие для примирения с рф"Это принципиальная позиция": в Офисе президента назвали единственное условие для примирения с рф
«Продиктованного мира не будет» — Шольц о войне в Украине«Продиктованного мира не будет» — Шольц о войне в Украине
В роSSийской военной системе распространена культура укрывательства и отпущения козлов — разведка БританииВ роSSийской военной системе распространена культура укрывательства и отпущения козлов — разведка Британии
РоSSия применила лазерное оружие в Украине – вице-премьерРоSSия применила лазерное оружие в Украине – вице-премьер
В подразделениях войск РФ растет недовольство участием в войне: командиры пытаются скрыть факты неповиновения — ГУРВ подразделениях войск РФ растет недовольство участием в войне: командиры пытаются скрыть факты неповиновения — ГУР
В Турции назвали условия, при которых согласятся на вступление Финляндии и Швеции в НАТОВ Турции назвали условия, при которых согласятся на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости