В Минобороны Британии назвали ключевое оружие в роSSийско-украинской войне

Широкое использование беспилотных летательных аппаратов в русско-украинской войне сыграло ключевую роль для обеих сторон. Однако недостаток БПЛА и быстрые темпы их уничтожения срывают отработанную Россией тактику «разведывательного удара», сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Во время военной компании в Сирии роSSийская армия довольно успешно реализовывала концепцию разведывательного удара. Тогда РФ использовала беспилотники для воздушной разведки и определения целей, для удара боевыми самолетами или артиллерией. Но в Украине такой сценарий успешно реализовать не удается.