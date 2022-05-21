В Минобороны Британии назвали ключевое оружие в роSSийско-украинской войне

Широкое использование беспилотных летательных аппаратов в русско-украинской войне сыграло ключевую роль для обеих сторон. Однако недостаток БПЛА и быстрые темпы их уничтожения срывают отработанную Россией тактику «разведывательного удара», сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Во время военной компании в Сирии роSSийская армия довольно успешно реализовывала концепцию разведывательного удара. Тогда РФ использовала беспилотники для воздушной разведки и определения целей, для удара боевыми самолетами или артиллерией. Но в Украине такой сценарий успешно реализовать не удается.

Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine - 21 May 2022



Получить от UK government's response: https://t.co/SJzZ5pcVoe



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/bW5sc8zQbE — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 21, 2022