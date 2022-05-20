РоSSия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области – ОК Юг

Других потерь нет.

РоSSия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области – ОК Юг
Коллаж: ОК Юг

Оперативное командование "Юг" сообщило, что РоSSия нанесла очередной ракетный удар с применением авиации по Одесской области.

Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, решисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" центр нацизма”, - говорится в сообщении ОК “Юг” в пятницу.

Разрушен пляжный туалет.

"Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", — добавили военные.


Александр Хребет, ZN.ua

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