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2022-05-20
РоSSия нанесла ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области – ОК Юг
Других потерь нет.
Коллаж: ОК Юг
Оперативное командование "Юг" сообщило, что РоSSия нанесла очередной ракетный удар с применением авиации по Одесской области.
Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, решисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" центр нацизма”, - говорится в сообщении ОК “Юг” в пятницу.
Разрушен пляжный туалет.
"Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", — добавили военные.
Александр Хребет, ZN.ua