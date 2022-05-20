В Украине уже деоккупировано 1 016 населенных пунктов
На освобожденных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры, информирует
По состоянию на 20 мая в Украине деоккупировано уже 1 016 населенных пунктов. Об этом
Он также отметил, что на освобожденных территориях работают гуманитарные штабы, а сотрудники Нацполиции возобновляют деятельность на указанных территориях.
Тимошенко рассказал о состоянии восстановления критической инфраструктуры на освобожденных от роSSийских захватчиков территориях. По его словам:
- газоснабжение обеспечено на 65%;
- электроснабжение восстановлено в 863 населенных пунктах;
- работа АЗС возобновлена ??на 49%;
- восстановлено автосообщение в 702 населенных пунктах;
- заведения медицины возобновили работу в 305 деоккупированных населенных пунктах;
- Укрпошта открыла отделения в 80% населенных пунктов;
«Каждый день через государственную границу в Украину приходят гуманитарные грузы. Общий объем ввозимой помощи – более 360 000 тонн», – отметил Тимошенко.
Однако, по его словам, несколько хуже ситуация с образовательными заведениями.
«Дошкольные, средние и высшие учебные заведения возобновили работу в 25% деоккупированных населенных пунктов», – сообщил Тимошенко.