В Украине уже деоккупировано 1 016 населенных пунктов

На освобожденных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры, информирует ZN.ua.

В Украине уже деоккупировано 1 016 населенных пунктов
© Офис президента

По состоянию на 20 мая в Украине деоккупировано уже 1 016 населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он также отметил, что на освобожденных территориях работают гуманитарные штабы, а сотрудники Нацполиции возобновляют деятельность на указанных территориях.

Тимошенко рассказал о состоянии восстановления критической инфраструктуры на освобожденных от роSSийских захватчиков территориях. По его словам:

  • газоснабжение обеспечено на 65%;
  • электроснабжение восстановлено в 863 населенных пунктах;
  • работа АЗС возобновлена ??на 49%;
  • восстановлено автосообщение в 702 населенных пунктах;
  • заведения медицины возобновили работу в 305 деоккупированных населенных пунктах;
  • Укрпошта открыла отделения в 80% населенных пунктов;

«Каждый день через государственную границу в Украину приходят гуманитарные грузы. Общий объем ввозимой помощи – более 360 000 тонн», – отметил Тимошенко.

Однако, по его словам, несколько хуже ситуация с образовательными заведениями.

«Дошкольные, средние и высшие учебные заведения возобновили работу в 25% деоккупированных населенных пунктов», – сообщил Тимошенко.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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