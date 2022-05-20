Находят на огородах и в выгребных ямах: в Харьковской области собирают тела убитых оккупантов, фото

Вооруженные силы Украины после освобождения населенных пунктов Харьковской области продолжают собирать тела убитых роSSийских оккупантов - их находят в самых разных местах, информирует Апостроф.

Об этом сообщило "UA:Суспільне".

В селе Малая Рогань под Харьковом продолжают находить тела оккупантов. Они лежали в лесополосах, на огородах частных дворов, а также у выгребных ямах - отмечается, что частично они были убиты своими же.

При эксгумации находят не только тела, но и бронежилеты, каски и карточки роSSийских банков. На одном из захоронений была табличка из картона с надписью "Тут похоронен роSSийский окупант Намчал Артыш Оолович, 22.07.1998, Республика Тыва".

Напомним, издание The New York Times обнародовало новые доказательства военных преступлений роSSийских оккупантов – они провели массовую казнь жителей Бучи в Киевской области. Журналистам удалось идентифицировать большую часть жертв, а также некоторых убийц-россиян.


Евгений Устименко, Апостроф

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