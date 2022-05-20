Единственное, что держит "в тонусе": СБУ выяснила, чем командиры пичкают роSSийских оккупантов

"Суточный рацион" роSSийских захватчиков выглядит… достаточно необычно.

Среди роSSийских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных доставать для них наркотики. Об этом свидетельствует новый перехват разговора, обнародованный Службой безопасности Украины.

Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине. Примечательно, что запрещенные вещества оккупантам завозят, не скрываясь.

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - сказал захватчик своей жене.

Он указал, что у рашистов есть денежный "общак", из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка.