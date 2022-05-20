Во дворах - кладбища: еще один украинский город почти перестал существовать, фото

Во дворах - кладбища: еще один украинский город почти перестал существовать, фото

"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, рассказывая о ситуации в городе Рубежное. По его словам, оно разделило судьбу Мариуполя.

"Во дворах - кладбища. До войны здесь проживали более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве", - рассказывает Гайдай, публикуя ужасные фото.

Сегодня рубежане разделились на три категории, отметил глава Луганской ОГА, те, что эвакуировались в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города.

"Разграбленные выжженные кирпичные коробки - это теперь НАШЕ Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнения нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина", - обратился к жителям многострадального города Гайдай, заверив их, что все будет отстроено.

Ранее Гайдай сообщил, что русские наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, по Луганщине более 60 разрушенных домов.


Катерина Петренко, politeka.net

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