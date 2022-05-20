Выгорают целые жилые улицы, много жертв: враг продолжает массированный обстрел Луганской области, фото

РоSSийские оккупанты продолжают наступать в районе Лисичанска и Северодонецка Луганской области. За минувшие сутки в Северодонецке погибло 12 мирных жителей, в области разрушено более 60 домов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Апостроф .

"За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горной общине. Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково – пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном", - уточнил он.

Гайдай добавил, что также продолжаются боевые действия в Тошковке, поэтому масштаб разрушений там пока невозможно установить.

"Однако штурм Северодонецка успеха не имел - россияне понесли потери в личном составе и отступили", - сообщил глава Луганской ОВА.