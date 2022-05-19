Есть не совсем громкие, но заметные аргументы против статуса Украины как кандидата в ЕС – Гетьманчук

Две ключевые оговорки против статуса кандидата в ЕС напрямую не связаны с Украиной. Однако Есть и другие блоки аргументов, которые звучат не так громко и единодушно, но все же заметны в отдельных столицах, предупреждает в статье директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Первый блок — это необходимость сохранить единство политики в отношении Украины на уровне ЕС и национальном уровне в тех странах-членах, где вопрос кандидатства, скорее, раскалывает политические элиты, чем объединяет, отмечает эксперт.

“На уровне Евросоюза речь идет о том, что вынесение на рассмотрение уже в июне статуса кандидата для Украины может разрушить единство ЕС в других критически важных для Украины вопросах. Скажем, некоторые известные европейские политики еще недавно прямо спрашивали своих украинских визави: «Вам что больше нужно — статус кандидата или нефтяное эмбарго?»”, – пишет она.

Внутриполитическое или даже внутрипартийное единство — это не тот аргумент, о котором говорят вслух, однако он тоже звучит, чаще в дружеских разговорах с тамошними политиками, у которых и так не все благополучно в правящей коалиции или партии, продолжает Гетьманчук.

"Скажем, среди немецких социал-демократов есть разные мнения о статусе кандидата уже в июне, хотя в общем, заверили нас представители этой партии, они положительно относятся к идее будущего членства Украины в ЕС. Вместе с тем настаивают: такие серьезные решения следует хорошо проанализировать и продебатировать. Если случится фальстарт и Украина получит «нет», это лишь сыграет в минус, потому что может отложить вопрос в долгий ящик. Тем временем надо также понимать, что аргумент хрупкого внутрипартийного единства некоторые главы правительств европейских стран могут использовать как очередную отговорку для Украины, поэтому нужно четко различать, где действительно есть такая проблема, а где ее используют, потому что не могут прямо сказать «нет» Украине”, – пишет она.

В отдельных столицах — особенно Нидерландов — весьма заметно предостережение против политизации процесса расширения, подчеркивает Гетьманчук.

"Идея какого-то особого подхода к Украине (короткой прямой дорожки вместо десятилетиями накатанного маршрута со всеми остановками) вызывает неприятие, несмотря на понимание новой реальности и цены, которую Украина платит за право быть в ЕС . Так, во Франции неоднократно подчеркивали, что сначала должна быть европейская перспектива, а уже потом — статус кандидата”, - добавляет эксперт.

И последний блок предостережений, о чем европейские политики и дипломаты говорят тоже, скорее, за закрытыми дверьми, чем с визитерами из Украины, — это ряд аргументов, касающихся войны, отмечает Гетьманчук.

“Речь идет, в частности, о том, что не следует начинать процесс расширения с участием страны, находящейся в открытом вооруженном конфликте. Тем более с Россией . Дескать, непонятно, какой будет реакция Путина на такой шаг. К сожалению, элементы политики «не провоцировать Путина», которые на самом деле следовало бы похоронить с первыми ракетными ударами по Украине, все еще очень заметны в отдельных европейских столицах. Особенно на фоне нескрываемого страха перед применением тактического ядерного оружия с его стороны”, — пишет эксперт.

Также отдельные стратеги в высоких кабинетах апеллируют к тому, что нужно подождать окончания войны, ведь непонятно, что будет зафиксировано в будущем мирном соглашении — возможно, Украина в нем вообще откажется от стремления вступить в ЕС , как она готова была отказаться от потенциального членства в НАТО.

И, наконец, вопрос Молдовы и особенно — Грузии. Если в отношении Молдовы и необходимости ее пребывания на одном треке с Украиной вопросов фактически нет, то относительно Грузии есть серьезное беспокойство по поводу ее нынешней состоятельности отвечать «копенгагенским критериям», подчеркивает эксперт.