Войска РФ убили 231 ребенка в Украине — Офис генпрокурора

Более 427 детей получили ранения.

По состоянию на утро 19 мая 2022 года более 658 детей пострадали в Украине в результате вторжения РоSSии. По официальным данным 231 ребенок погиб и более 427 детей ранены, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отмечается в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 828 учебных заведений, 171 из них разрушено полностью.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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