«Продиктованного мира не будет» — Шольц о войне в Украине

Канцлер Олаф Шольц, выступая в парламенте 19 мая, заверил, что Германия и дальше будет поставлять Украине тяжелое вооружение, и считает возможность заключения «продиктованного Украине мира» невозможным.

« Путин все еще верит, что может добиться продиктованного на собственных условиях мира. Но он не будет ничего диктовать, потому что украинцы не примут его условия, как и мы», – сказал Шольц.

По его словам, Путин пойдет на переговоры только тогда, когда окончательно поймет, что не может победить Украину и ее защитников.

«У всех нас есть одна общая цель: РоSSия не должна выиграть эту войну, Украина должна выжить», – подчеркнул Шольц и добавил, что до сих пор важно усилить обороноспособность Украины.

Шольц пообещал поддержку Германии и в отношении последующих санкций против РоSSии, помощи украинским беженцам, а также с доставкой оружия, включая тяжелую технику. Нет никакой эскалации в том, чтобы помочь стране, на которую жестоко напали. Это наш вклад в отражение нападения и скорейшее прекращение насилия», – сказал политик СДПГ.

Что касается вступления Украины в ЕС , то Шольц поддержал опасения Макрона, что процесс вступления "не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет". При этом странам западных Балкан он специально пообещал членство в Европейском Союзе в ближайшей перспективе.

Несмотря на все положительные для Украины заявления, выступление Шольца подверглось критике со стороны немецкой оппозиции, которая обвинила его в двойной игре и продолжении задержек с поставками немецкого вооружения.