Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 18 мая
РоSSийские оккупанты продолжают концентрировать свои наступательные действия на Донецком и Славянском направлениях, информирует
Министерство обороны Великобритании опубликовало обновленную карту боевых действий в Украине на среду, 18 мая.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Минобороны в
РоSSийские оккупанты продолжают концентрировать свои наступательные действия на Донецком и Славянском направлениях, осуществляя огневое влияние вдоль линии столкновения.
На харьковском направлении роSSийские захватчики обороняются, а в Брянской и Курской областях РФ просто демонстрируют свое присутствие.
РоSSийская армия делает все, чтобы сковать украинские подразделения по максимально длинной линии фронта. Это ясно видно на севере Украины, граничащей с Курской и Брянской областями РФ.