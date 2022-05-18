Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 18 мая

РоSSийские оккупанты продолжают концентрировать свои наступательные действия на Донецком и Славянском направлениях, информирует ZN.ua.

Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 18 мая
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Министерство обороны Великобритании опубликовало обновленную карту боевых действий в Украине на среду, 18 мая.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Минобороны в Twitter.

РоSSийские оккупанты продолжают концентрировать свои наступательные действия на Донецком и Славянском направлениях, осуществляя огневое влияние вдоль линии столкновения.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

На харьковском направлении роSSийские захватчики обороняются, а в Брянской и Курской областях РФ просто демонстрируют свое присутствие.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

РоSSийская армия делает все, чтобы сковать украинские подразделения по максимально длинной линии фронта. Это ясно видно на севере Украины, граничащей с Курской и Брянской областями РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua

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