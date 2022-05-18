Очень похоже на ад: сети повеселило видео "шабаша" в РФ к 100-летию пионерии

В стране-агрессоре РоSSии прошел масштабный концерт к столетию пионерии, которую ввели при советской оккупации. Там вывесили портрет Ленина, коммунистическую символику и переодели детей в форму пионеров. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать, информирует Апостроф .

Своими мыслями по этому поводу люди поделились под видео с фрагментом концерта.

РоSSияне активно ностальгируют по советскому строю, поэтому устраивают то "победобесия", то концерты посвящают столетию пионерии. Пользователи соцсетей считают, что эта страна безнадежно застряла в прошлом и не собирается смотреть в будущее. Почему-то россиянам нравится танцевать под портретом Ленина, но не нравится делать что-нибудь для лучшей жизни здесь и сейчас.