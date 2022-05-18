РоSSийские захватчики убили 229 детей в Украине — Офис генпрокурора

Более 653 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ . По официальным данным, 229 детей погибли и более 424 ранены. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 141, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 772 учебных заведения, 161 из них разрушен полностью.