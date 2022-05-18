В результате обстрелов в Луганской области погибли четыре человека, оккупанты разрушили 12 многоэтажек — глава ОВА
Для авиационной поддержки наступательных действий враг сосредоточил в Луганской области около 15 вертолетов, информирует
За сутки роSSийские оккупанты разрушили 12 многоэтажек в Луганской области. Четверо человек погибли. В Днепре врачи ведут борьбу за жизнь ребенка из Горного. Также враг снова обстрелял «Азот». Об этом
«Вчера в Приволье у реки Северский Донец найдены двое погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация об потерянных жизнях в Золотом и Попасной», - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного, который позавчера после обстрела РФ получил травму почек. Кроме того, осколочное ранение получил житель Северодонецка.
Днем оккупанты в очередной раз открыли огонь по «Азоту», в результате обстрелов повреждено одно из админзданий.
«В общей сложности 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 18 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города», –
По его словам, по селам Попаснянской громады оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.
«Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горном», - сообщил глава ОВА.
Для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецка.
«На фронте Луганщины и Донбасса за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника», - заявил Гайдай.
Кроме того, подразделения ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа «ZALA».