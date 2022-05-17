Войска РФ в пятый раз обстреляли мост через Днестровский лиман

Мост сильно поврежден.

Войска РФ в пятый раз обстреляли мост через Днестровский лиман
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Войска РФ в пятый раз нанесли ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман. Ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Во вторник, 17 мая, зафиксированы еще два попадания крылатых ракет в уже более двух недель неработающий мост через Днестровский лиман.

"Мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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