Наша задача – не обращать внимания на россию, - Олесь Доний о дерусификации

Наша задача – не обращать внимания на россию, - Олесь Доний о дерусификации

Общественный деятель Олесь Доний объяснил, что во время переименований в рамках дерусификации неоднозначные украинские выдающиеся личности должны выноситься на обсуждение, поскольку они все равно остаются частью украинской истории.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Сильные нации впитывают в себя как можно больше: разделить – это задача тех, кто делит, а наша задача – не обращать внимания на россию. Какое отношение к нам имеют их учебники? Мы о них забыли: нам нужно определить, например, Гоголь родился в Украине, значит, он деятель украинской культуры», - отметил Олесь Доний.

По словам эксперта, Гоголь может и стал впоследствии москвофилом, но, по его словам, он был бомбой замедленного действия, ведь он подрывал роSSийские устои, возможно, сам того не осознавая.

«Это тяжелая персона для осмысления, но у нас все персоны не просты. Ничего страшного: мы впитываем тех, кто писал на разных языках, тех, кто осознавал себя украинцами и тех, кто не осознавал», - подчеркнул Олесь Доний.

Как отметил эксперт, нет ничего плохого в неоднозначности биографии некоторых выдающихся украинских деятелей: например, определенная часть представителей «Расстрелянного поколения» сначала поддерживала коммунистов – и лишь из-за этого их нельзя вычеркивать.

«В каждом случае это трудный выбор: кто-то был излишне гибким под коммунистами, но потом, как Олесь Гончар, первый бросал коммунистический билет в поддержку Украины и этим прошел реабилитацию, по крайней мере, в моих глазах», - сказал Олесь Доний.

По мнению эксперта, нельзя вычеркивать определенных выдающихся фигур за совершенные ошибки, ведь они все равно представляют часть украинской культуры: при решении переименования того или иного топонима вполне может быть вынесена их кандидатура на обсуждение, а народ уже сам решит, как что называть.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиковРоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиков
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэраРоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский предупредил россиян, чем для них опасны свои же солдаты: "Заберут назад в россию..."Зеленский предупредил россиян, чем для них опасны свои же солдаты: "Заберут назад в россию..."
"Морят голодом и угрожают расстрелом": военным "ЛНР" досталось после побега в россию"Морят голодом и угрожают расстрелом": военным "ЛНР" досталось после побега в россию
"Устраивает Европу, США и Китай": что ждет россию после принятия Финляндии в НАТО"Устраивает Европу, США и Китай": что ждет россию после принятия Финляндии в НАТО
Олесь Довгий: "Дом моей мамы под Бучей разбомбили, маму чудом успели спасти"Олесь Довгий: "Дом моей мамы под Бучей разбомбили, маму чудом успели спасти"
«К сожалению, эта война длительная»: Олесь Доний«К сожалению, эта война длительная»: Олесь Доний
Олесь Довгий: "Только в моем округе на Кировоградщине 14 тысяч переселенцевОлесь Довгий: "Только в моем округе на Кировоградщине 14 тысяч переселенцев
Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири: "Задача рашистской орды..."Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири: "Задача рашистской орды..."
Нашастались: десантники показали фото уничтоженного подразделения рашистовНашастались: десантники показали фото уничтоженного подразделения рашистов
Зеленский провел селекторное совещание о готовности ВСУ к новым задачамЗеленский провел селекторное совещание о готовности ВСУ к новым задачам
"Военным преступникам нет места": россию вышвырнули из Совета ООН по правам человека"Военным преступникам нет места": россию вышвырнули из Совета ООН по правам человека
Последние новости
Подгружаем последние новости