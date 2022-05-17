Новостей.COM ⇒
2022-05-17
«Евровидение-2023» пройдет в Украине – Ткаченко
Вопрос переноса конкурса в другие страны не обсуждается, информирует
"Евровидение-2023" проведут в Украине© Скриншот Youtube
Песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Украине. Об этом заявил министр министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире «Сніданок з 1+1».
Министр отметил, что возможность проведения конкурса в других странах не обсуждается. Так, «подстраховать» нашу страну предложили Швеция и Испания.
Фаина Ваулина, ZN.ua