«Евровидение-2023» пройдет в Украине – Ткаченко

Вопрос переноса конкурса в другие страны не обсуждается, информирует ZN.ua.

«Евровидение-2023» пройдет в Украине – Ткаченко
"Евровидение-2023" проведут в Украине
© Скриншот Youtube

Песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Украине. Об этом заявил министр министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире «Сніданок з 1+1».

Министр отметил, что возможность проведения конкурса в других странах не обсуждается. Так, «подстраховать» нашу страну предложили Швеция и Испания.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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