«Евровидение-2023» пройдет в Украине – Ткаченко

Песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Украине. Об этом заявил министр министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире «Сніданок з 1+1».

Министр отметил, что возможность проведения конкурса в других странах не обсуждается. Так, «подстраховать» нашу страну предложили Швеция и Испания .