Оккупанты хотят захватить Северодонецк – глава ОВА

У роSSийских оккупантов нет достаточных сил, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области, поэтому они попытаются оккупировать Северодонецк. Такого мнения придерживается председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что роSSийские оккупанты перебрасывают в Луганскую область дополнительные силы, чтобы начать новое наступление. Одно из главных направлений будет в сторону Северодонецка.

Гайдай подчеркнул, что ВСУ создали хорошую оборону возле Северодонецка. Уже на подступах к городу роSSийские оккупанты терпят поражения, в результате чего они отступили на некоторых участках.

Глава Луганской ОВА сказал, что ситуация изменится коренным образом после того, как Украина получит от международных партнеров дальнобойную артиллерию. Она поможет в освобождении временно оккупированных территорий.

Напомним, во второй половине апреля роSSийские оккупационные войска начали большое наступление с целью полностью захватить Донбасс. Ценой больших потерь они смогли продвинуться на некоторых участках.

Между тем, 15 мая бойцы Сил территориальной обороны вышли на границу с РФ в Харьковской области.