Новостей.COM ⇒
2022-05-16
Депутат Шуфрич покинул территорию Украины
Он пересек границу с Румынией.
© Юрий Бирюков/Facebook
Народный депутат от пророSSийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич покинул территорию Украины. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время пресс-конференции, пишет
По его информации, Шуфрич пересек украинско-румынскую границу через КПП "Порубное" Черновицкой области. Других подробностей Осачук не рассказал.
Глава областной военной администрации добавил также, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.
Максим Царук, ZN.ua