Депутат Шуфрич покинул территорию Украины

Он пересек границу с Румынией.

Депутат Шуфрич покинул территорию Украины
© Юрий Бирюков/Facebook

Народный депутат от пророSSийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич покинул территорию Украины. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время пресс-конференции, пишет Молодой буковинец.

По его информации, Шуфрич пересек украинско-румынскую границу через КПП "Порубное" Черновицкой области. Других подробностей Осачук не рассказал.

Глава областной военной администрации добавил также, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.


Максим Царук, ZN.ua

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