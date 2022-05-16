Депутат Шуфрич покинул территорию Украины

Народный депутат от пророSSийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич покинул территорию Украины. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время пресс-конференции, пишет Молодой буковинец .

По его информации, Шуфрич пересек украинско-румынскую границу через КПП "Порубное" Черновицкой области. Других подробностей Осачук не рассказал.

Глава областной военной администрации добавил также, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.