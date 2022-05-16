FT: РоSSия усваивает в Украине урок о том, что большие державы обычно проигрывают войны

Путин устроил вторжение в Украину, чтобы вернуть РоSSии статус великой державы, но парадокс в том, что для сохранения этого статуса как раз нужно воздерживаться от войн, информирует ZN.ua.

FT: РоSSия усваивает в Украине урок о том, что большие державы обычно проигрывают войны
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Владимир Путин не единственный, кто неправильно оценил ситуацию. РоSSийский автократ думал, что его армия за считанные дни сможет завоевать Украину. И такие убеждения были достаточно распространены. На Западе разведывательные управления, точно предсказавшие роSSийское вторжение, в то же время считали, что Путин сможет одержать скорую победу.

Но вот война длится уже три месяца. РоSSийская армия остановлена и несет большие потери, – пишет Financial Times. Международная изоляция РоSSии усиливается, а в это время Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО. Некомпетентность роSSийской армии стала горячей темой для обсуждения. Но, возможно, роSSийские провалы не нуждаются в особом объяснении. В современные времена, когда большие государства решают вторгнуться в меньшие страны, они обычно проигрывают.

Америка проиграла во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, а также унизительно отступила после меньших военных интервенций в Сомали и Ливан. СССР потерпел поражение в Афганистане. А РоSSия сейчас проваливается в Украине.

«Это одна из самых больших загадок международной политики: несмотря на весь негативный опыт ведения асимметричных войн, большие государства до сих пор думают, что они могут победить», - сказал индийский ученый Пратап Бхану.


Лесь Димань, ZN.ua

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