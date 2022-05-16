FT: РоSSия усваивает в Украине урок о том, что большие державы обычно проигрывают войны
Путин устроил вторжение в Украину, чтобы вернуть РоSSии статус великой державы, но парадокс в том, что для сохранения этого статуса как раз нужно воздерживаться от войн, информирует
Владимир Путин не единственный, кто неправильно оценил ситуацию. РоSSийский автократ думал, что его армия за считанные дни сможет завоевать Украину. И такие убеждения были достаточно распространены. На Западе разведывательные управления, точно предсказавшие роSSийское вторжение, в то же время считали, что Путин сможет одержать скорую победу.
Но вот война длится уже три месяца. РоSSийская армия остановлена и несет большие потери, – пишет
Америка проиграла во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, а также унизительно отступила после меньших военных интервенций в Сомали и Ливан. СССР потерпел поражение в Афганистане. А РоSSия сейчас проваливается в Украине.
«Это одна из самых больших загадок международной политики: несмотря на весь негативный опыт ведения асимметричных войн, большие государства до сих пор думают, что они могут победить», - сказал индийский ученый Пратап Бхану.