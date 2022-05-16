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2022-05-16
Оккупанты снова обстреляли Харьков: четыре человека получили ранения
Глава Харьковской ОВА призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги, информирует
© Олег Синегубов/Telegram
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что несмотря на существенное уменьшение интенсивности вражеских обстрелов, опасность для мирного населения Харькова сохраняется.
"За прошедшие сутки агрессор попадал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения", - заявил глава ОВА в
Войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты области. В Чугуевском районе области были ранены два человека. В Харьковском районе из-за обстрела россиян произошло три пожара, пострадавших нет.
Синегубов призвал жителей Харькова и области не игнорировать сигналы тревоги.
Анна Конюченко, ZN.ua