Оккупанты снова обстреляли Харьков: четыре человека получили ранения

Глава Харьковской ОВА призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги, информирует ZN.ua.

Оккупанты снова обстреляли Харьков: четыре человека получили ранения
© Олег Синегубов/Telegram

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что несмотря на существенное уменьшение интенсивности вражеских обстрелов, опасность для мирного населения Харькова сохраняется.

"За прошедшие сутки агрессор попадал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения", - заявил глава ОВА в Telegram.

Войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты области. В Чугуевском районе области были ранены два человека. В Харьковском районе из-за обстрела россиян произошло три пожара, пострадавших нет.

Синегубов призвал жителей Харькова и области не игнорировать сигналы тревоги.


Анна Конюченко, ZN.ua

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