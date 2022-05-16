Украина может отвоевать ОДРЛО и Крым — Квин

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин не сомневается в том, что после того, как ВСУ выгнали оккупантов с севера, они смогут освободить ОРДЛО и Крым. Об этом она заявила во время интервью ЕП .

"При этом мы, оказывая Украине безопасность, не обсуждали каким-либо образом использование предоставленного оружия в отношении Крыма и Донбасса, не ставили условий по этому поводу", - заявила она.

Квин напомнила, что США всегда считали Крым и Донбасс украинскими территориями.

"Я, конечно, слышала комментарии, что, мол, " США специально не предоставляют достаточно оружия, чтобы Украина отбросила россиян и победила, а дают столько, чтобы их сдерживать и истощать". Это абсолютная неправда. И самое простое доказательство – тот факт, что вы все же отвергли армию РФ с севера Киева и Харьковщины", – сказала Квин.

Она заявила, что Штаты также хотят, чтобы Украина отбросила РФ по всем направлениям.

"Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне! И мы ежедневно работаем над тем, чтобы это произошло. США уже поставили в Украину больше оружия, чем любое другое государство, и мы будем продолжать это делать", – добавила временная поверенная.