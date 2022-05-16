ВСУ могут перейти в контрнаступление в середине или второй половине июня — военный эксперт

Сейчас и ВСУ, и армии оккупантов нужно взять оперативную паузу, чтобы иметь возможность вернуться в активную фазу боевых действий, заявил военный эксперт и полковник Олег Жданов. Во время эфира на телеканале "Украина 24" он объяснил, что рашисты, вероятно, в течение следующего месяца не смогут совершать масштабные операции.

"Невозможно месяц подряд вести наступательные действия, – отметил военный аналитик. – Нужно пополнять резервы и восполнять потери. Такого пополнения сейчас нет. Сейчас они собирают людей, но техники для них не хватает. А вот те войска, которые находятся в Украине, уже измотаны. Мы их довольно сильно потрепали в этих наступательных действиях, поэтому я, в принципе, ожидал. Наше командование контрударом сбило вот их наступательный потенциал".

В настоящее время ВСУ, по словам эксперта, стоят на пороге позиционной войны. Перед этим обеим армиям нужно перегруппироваться.

"И здесь выигрывает тот, кто сделает это быстрее, - объяснил эксперт. - Кто первый это сделает, тот и будет иметь преимущество на момент окончания этой оперативной паузы".

По его словам, ВСУ могут перейти в контрнаступление либо в середине июня, либо в конце. Но это произойдет при условии поступления в Украину необходимого количества оружия.

"Речь идет не о ленд-лизе, а о той помощи, которая нам организовывалась в марте – апреле", - отметил Жданов.