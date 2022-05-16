ВСУ могут перейти в контрнаступление в середине или второй половине июня — военный эксперт

Но это произойдет при условии поступления в Украину необходимого количества оружия. И речь идет не о ленд-лизе, информирует ZN.ua.

Сейчас и ВСУ, и армии оккупантов нужно взять оперативную паузу, чтобы иметь возможность вернуться в активную фазу боевых действий, заявил военный эксперт и полковник Олег Жданов. Во время эфира на телеканале "Украина 24" он объяснил, что рашисты, вероятно, в течение следующего месяца не смогут совершать масштабные операции.

"Невозможно месяц подряд вести наступательные действия, – отметил военный аналитик. – Нужно пополнять резервы и восполнять потери. Такого пополнения сейчас нет. Сейчас они собирают людей, но техники для них не хватает. А вот те войска, которые находятся в Украине, уже измотаны. Мы их довольно сильно потрепали в этих наступательных действиях, поэтому я, в принципе, ожидал. Наше командование контрударом сбило вот их наступательный потенциал".

В настоящее время ВСУ, по словам эксперта, стоят на пороге позиционной войны. Перед этим обеим армиям нужно перегруппироваться.

"И здесь выигрывает тот, кто сделает это быстрее, - объяснил эксперт. - Кто первый это сделает, тот и будет иметь преимущество на момент окончания этой оперативной паузы".

По его словам, ВСУ могут перейти в контрнаступление либо в середине июня, либо в конце. Но это произойдет при условии поступления в Украину необходимого количества оружия.

"Речь идет не о ленд-лизе, а о той помощи, которая нам организовывалась в марте – апреле", - отметил Жданов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Военный эксперт Михаил Притула рассказал, кто может возглавить дворцовый переворот в россииВоенный эксперт Михаил Притула рассказал, кто может возглавить дворцовый переворот в россии
Военные не могут выполнить задачи и путин бесится, - Борис ТизенгаузенВоенные не могут выполнить задачи и путин бесится, - Борис Тизенгаузен
"От Изюма до Крыма": эксперт рассказал, в какой очередности будет освобождаться Украина"От Изюма до Крыма": эксперт рассказал, в какой очередности будет освобождаться Украина
Нобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войныНобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войны
Если война затянется, 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности — ООНЕсли война затянется, 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности — ООН
США помогут Швеции и Финляндии, если на них будет совершено нападениеСША помогут Швеции и Финляндии, если на них будет совершено нападение
Обеспечить армию в миллион человек: эксперт объяснил, сколько украинцев нужно отправить на службуОбеспечить армию в миллион человек: эксперт объяснил, сколько украинцев нужно отправить на службу
Враг во Львовской области четырьмя ракетами уничтожил военный объектВраг во Львовской области четырьмя ракетами уничтожил военный объект
Эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем: "Человек из "Азовстали" не может знать ситуацию на фронте"Эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем: "Человек из "Азовстали" не может знать ситуацию на фронте"
Из-за эпидемий до конца года в Мариуполе могут погибнуть около 10 тыс. человек, - ДенисоваИз-за эпидемий до конца года в Мариуполе могут погибнуть около 10 тыс. человек, - Денисова
Последние новости
Подгружаем последние новости