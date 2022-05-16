Илия Куса заявил, что россия заманивает на свою сторону страны Азии огромными скидками на нефть

Илия Куса заявил, что россия заманивает на свою сторону страны Азии огромными скидками на нефть

Страны Азии поддерживают нейтралитет в войне, потому что не готовы разрывать отношения с россией.

Такое мнение в интервью Виктору Жиху в эфире канала «Утро Февраля» высказал эксперт Института Будущего Илия Куса.

«Первое: разрыв всех связей с россией, чего они не хотят допустить. А геостратегический вес Украины для них не настолько велик, чтобы жертвовать 5-6 миллиардами товарооборотам с россией. Более того, с октября прошлого года они находятся в состоянии вялотекущего энергетического кризиса. У них хронический дефицит электроэнергии, из-за чего даже малое количество нефти и угля, которые они покупают у россии, оно им нужно», - говорит Илия Куса.

Эксперт добавил, еще одним ключевым моментом является то, что на фоне санкций россия предлагает странам Азии колоссальные скидки.

«Если скидка в 30-50 долларов за баррель нефти, конечно они этим воспользуются. То есть, иногда все намного банальнее, чем нам кажется. Скидки – это очень заманчивое предложение, они справедливо полагают, что, почему мы должны отказываться от этого предложения, тем более, что у нас проблемы. Нужно накачивать нефти как можно больше, пользуясь моментом», - объяснил логику стран Азии Илия Куса.


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