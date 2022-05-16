Зеленский: "Работаем, чтобы расширить географию выступлений в парламентах на страны Африки и Азии"

Зеленский: "Работаем, чтобы расширить географию выступлений в парламентах на страны Африки и Азии"

?Зеленский: "Работаем, чтобы расширить географию выступлений в парламентах на страны Африки и Азии"
Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что власти Украины работают над тем, чтобы расширить географию специальных выступлений в парламентах на страны Африки и Азии. Об этом он заявил в видеообращении.

В частности, на 23 мая запланировано обращение Зеленского к участникам Форума в Давосе.

"В этом году конференция будет особенно важна для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление. Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира, и участие в работе Давосского форума является одной из лучших возможностей именно для этого", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что продолжаются переговоры, чтобы спасти людей из Мариуполя, из "Азовстали".

"Ожидаем принятия Соединенными Штатами Америки важных решений для нашего государства. Нового существенного пакета поддержки и детальной проработки обновленной исторической программы "ленд-лиза"", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что защитники Украины готовятся к новым попыткам РоSSии наступать на Донбассе и на юге Украины.

"Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая "спецоперация" уже обанкротилась. Но обязательно настанет момент, когда Украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности. Что бы они ни "креативили" в Херсоне и Мелитополе , как бы ни изображали свою якобы "власть" в оккупированных районах Приазовья и Донбасса, их пребывание там все равно временное. Там все равно будут украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь", - сказал президент.

"Сегодняшние роSSийские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанская, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что роSSийские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой назад в РоSSию. Унесут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность роSSийских военных, которую видим сейчас. И я благодарен всем украинцам и украинкам, приближающим это время. Вечная слава всем, кто защищает государство! Кто отдал жизнь за Украину!", - добавил Зеленский.

Напомним, 13 мая спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что выступления руководителей парламентов, правительств государств Европы и мира будут продолжены. Он также анонсировал очередное выступление иностранного политика на следующей неделе.

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