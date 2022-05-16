На Харьковщине украинские защитники выбили оккупантов за госграницу

В Харьковской области один из батальонов территориальной обороны Украины оттеснил роSSийских оккупантов и вышел к участку государственной границы с Россией . Об этом сообщает Минобороны на странице Facebook.

"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы", - говорится в сообщении, к которому прикреплено видео, которое сняли военные.

"Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы здесь. Мы на границе", - доложили о своих успехах военные в видео. Единственный нюанс – защитники оговорились, датой съемки почему-то называют 15 апреля, а не мая.