На Харьковщине украинские защитники выбили оккупантов за госграницу

Герои дня – территориальная оборона Харьковщины.

На Харьковщине украинские защитники выбили оккупантов за госграницу
© Скріншот з відео

В Харьковской области один из батальонов территориальной обороны Украины оттеснил роSSийских оккупантов и вышел к участку государственной границы с Россией. Об этом сообщает Минобороны на странице Facebook.

"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы", - говорится в сообщении, к которому прикреплено видео, которое сняли военные.

"Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы здесь. Мы на границе", - доложили о своих успехах военные в видео. Единственный нюанс – защитники оговорились, датой съемки почему-то называют 15 апреля, а не мая.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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