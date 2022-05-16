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2022-05-16
Оккупанты ударили ракетами по Сумской области
Обстрелы повлекли за собой значительные разрушения, мирные жители не пострадали.
Дмитрий Живицкий
Фото: sumy.today
Ночью роSSийские захватчики нанесли ракетные удары по Сумскому и Шосткинскому районам Сумской области.
Об этом написал в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Около 22 вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам. Около двух ночи ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района", – говорится в сообщении.
В обоих случаях обошлось без человеческих жертв.
Напомним, в ночь на 15 мая враг нанес ракетный удар по военному объекту во Львовской области, а также обстрелял из "Ураганов" Днепропетровщину.