Зеленский: "Делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к Украине и нашим потребностям"

Президент подчеркнул, что сейчас, в первую очередь, – это нефтяное эмбарго.

Зеленский: "Делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к Украине и нашим потребностям"
Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заверил, что власть делает все возможное, чтобы сохранять максимальное внимание мира к Украине и нашим потребностям.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Все наши защитники и защитницы! Завершается 81-й день нашей обороны и начинается еще одна неделя круглосуточной работы на Украину и на победу. На этой неделе будет – как всегда – много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое – это оружие и финансовая поддержка для Украины.Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и уже начинать восстановление разрушенного Россией. Также работаем для усиления санкций против РоSSии. Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимать решения, ограничивающие связи РоSSии с миром. Оккупанты должны ощущать повышение цены войны для них – чувствовать постоянно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас, в первую очередь, – это нефтяное эмбарго.

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