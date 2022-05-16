Зеленский: "Делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к Украине и нашим потребностям"

Президент Владимир Зеленский заверил, что власть делает все возможное, чтобы сохранять максимальное внимание мира к Украине и нашим потребностям.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Все наши защитники и защитницы! Завершается 81-й день нашей обороны и начинается еще одна неделя круглосуточной работы на Украину и на победу. На этой неделе будет – как всегда – много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое – это оружие и финансовая поддержка для Украины.Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и уже начинать восстановление разрушенного Россией . Также работаем для усиления санкций против РоSSии. Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимать решения, ограничивающие связи РоSSии с миром. Оккупанты должны ощущать повышение цены войны для них – чувствовать постоянно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас, в первую очередь, – это нефтяное эмбарго.