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2022-05-15
Германия сейчас не контактирует с Россией – МИД
Последней площадкой для диалога между Берлином и Москвой был формат ОБСЕ, уверяет Бербок, информирует
© unsplash/christianlue
Глава немецкой дипломами Анналена Бербок заявила, что диалог между странами важен всегда, но сейчас платформ для общения с Россией нет.
"Диалог должен быть всегда", - сказала она в воскресенье в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО.
Она отметила, что НАТО выступает за мировой порядок, основанный, в том числе, на диалоге. Сейчас, утверждает Бербок, платформ для общения с РФ нет. Последней площадкой был формат ОБСЕ.
Бербок считает, что РоSSия сама лишила себя последней диалоговой платформы в ОБСЕ.
Александр Хребет, ZN.ua