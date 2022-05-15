Германия сейчас не контактирует с Россией – МИД

Глава немецкой дипломами Анналена Бербок заявила, что диалог между странами важен всегда, но сейчас платформ для общения с Россией нет.

"Диалог должен быть всегда", - сказала она в воскресенье в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО.

Она отметила, что НАТО выступает за мировой порядок, основанный, в том числе, на диалоге. Сейчас, утверждает Бербок, платформ для общения с РФ нет. Последней площадкой был формат ОБСЕ .