Германия сейчас не контактирует с Россией – МИД

Последней площадкой для диалога между Берлином и Москвой был формат ОБСЕ, уверяет Бербок, информирует ZN.ua.

Германия сейчас не контактирует с Россией – МИД
© unsplash/christianlue

Глава немецкой дипломами Анналена Бербок заявила, что диалог между странами важен всегда, но сейчас платформ для общения с Россией нет.

"Диалог должен быть всегда", - сказала она в воскресенье в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО.

Она отметила, что НАТО выступает за мировой порядок, основанный, в том числе, на диалоге. Сейчас, утверждает Бербок, платформ для общения с РФ нет. Последней площадкой был формат ОБСЕ.

Бербок считает, что РоSSия сама лишила себя последней диалоговой платформы в ОБСЕ.


Александр Хребет, ZN.ua

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