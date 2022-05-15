Бои за Украину: обновленная карта войны от британской разведки

Продолжаются 81 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны. В это время Вооруженные Силы Украины успели освободить Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, а сейчас активно борются за деоккупацию Харьковщины. В то же время, остается напряженной ситуация в Восточной операционной зоне, информирует Апостроф .

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку создало актуальную карту роSSийского вторжения в Украину.

Красным на карте обозначена временно оккупированная территория роSSийскими войсками. Активные боевые действия продолжаются в районах, отмеченных косными линиями. А синие стрелки отмечают украинское преимущество на определенных направлениях.

Как видим, украинские военные активно продвигаются на петухов Харьковской области, оттесняя врага к украинско-роSSийской границе. Также подразделения ВСУ имеют преимущество вблизи Николаева и Херсона.

В то же время оккупанты сосредотачиваются на Изюмском направлении, а также на востоке нашей страны, пытаясь идти в наступление, однако каждый раз только несут потери и не имеют значительного успеха.