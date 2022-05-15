Бои за Украину: обновленная карта войны от британской разведки

Продолжаются 81 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны. В это время Вооруженные Силы Украины успели освободить Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, а сейчас активно борются за деоккупацию Харьковщины. В то же время, остается напряженной ситуация в Восточной операционной зоне, информирует Апостроф.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку создало актуальную карту роSSийского вторжения в Украину.

Красным на карте обозначена временно оккупированная территория роSSийскими войсками. Активные боевые действия продолжаются в районах, отмеченных косными линиями. А синие стрелки отмечают украинское преимущество на определенных направлениях.

Как видим, украинские военные активно продвигаются на петухов Харьковской области, оттесняя врага к украинско-роSSийской границе. Также подразделения ВСУ имеют преимущество вблизи Николаева и Херсона.

В то же время оккупанты сосредотачиваются на Изюмском направлении, а также на востоке нашей страны, пытаясь идти в наступление, однако каждый раз только несут потери и не имеют значительного успеха.


Лиза Бровко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 15 маяВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 15 мая
В Украину возвращается рекордное количество людей. Очередь на въезд превышает поток на выезд – пограничникиВ Украину возвращается рекордное количество людей. Очередь на въезд превышает поток на выезд – пограничники
Потеряли импульс и отстают от графика: анализ британской разведки действий войск РФ в УкраинеПотеряли импульс и отстают от графика: анализ британской разведки действий войск РФ в Украине
Блинкен обсудит с министрами обороны стран НАТО постоянные действия по борьбе с вторжением РФ в УкраинуБлинкен обсудит с министрами обороны стран НАТО постоянные действия по борьбе с вторжением РФ в Украину
ВСУ сдерживают атаки оккупантов: актуальная карта боевых действийВСУ сдерживают атаки оккупантов: актуальная карта боевых действий
В Конгрессе США обвинили местную разведку в неправильных прогнозах касательно войны в Украине — CNNВ Конгрессе США обвинили местную разведку в неправильных прогнозах касательно войны в Украине — CNN
Как с начала весны изменились военные планы Кремля в Украине: картаКак с начала весны изменились военные планы Кремля в Украине: карта
Президент Венгрии Новак озвучила позицию страны в отношении войны РоSSии против УкраиныПрезидент Венгрии Новак озвучила позицию страны в отношении войны РоSSии против Украины
Самолет из США доставил в Украину 105 тонн помощи, в частности, скорые для ГСЧССамолет из США доставил в Украину 105 тонн помощи, в частности, скорые для ГСЧС
Руководители посольств Великобритании, США, Германии и Франции впервые с начала войны встретились в КиевеРуководители посольств Великобритании, США, Германии и Франции впервые с начала войны встретились в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости