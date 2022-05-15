В Черном море находятся пять десантных и два корабля с крылатыми ракетами РФ

Существует угроза ракетных ударов по Украине.

В Черном море находятся пять десантных и два корабля с крылатыми ракетами РФ
© Министерство обороны РФ

Спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров заявил, что пять десантных кораблей РФ и два корабля-носителя крылатых ракет находятся в Черном море.

"В Черном море находятся 2 корабля–носители крылатых ракет и 5 больших десантных кораблей. Психологическое давление и угроза ракетных ударов с моря актуальности не теряют", - отметил Назаров в Facebook.

Он отметил, что штормовая погода приблизила к побережью Одессы одну из морских мин оккупантов, которая будет обезврежена специалистами подрывной команды.

"Не стоит забывать, что морское побережье сегодня – не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит – и зона опасностей", - подчеркнул спикер.

В Николаевской и Херсонской областях оккупанты продолжают ведение боевых действий, совершенствуют инженерное обустройство своих позиций.


Анна Конюченко, ZN.ua

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