"Удар был в 12:00", – Арестович сообщил о 20-й Чернобаевке

Детонация боеприпасов продолжается до сих пор.

"Удар был в 12:00", – Арестович сообщил о 20-й Чернобаевке
Фото: Володимир Поліщук, Український інститут національної пам'яті

Украинская армия нанесла очередной, уже 20-й, удар по складу боеприпасов оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

Это произошло в полдень воскресенья, 15 мая. Боеприпасы все еще взрываются, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"20-я Чернобаевка. Удар был в 12:00. Детонация до сих пор продолжается", - написал Арестович в соцсетях.

Поселок Чернобаевка расположен в северных окрестностях Херсона. Еще недавно здесь действовал международный аэропорт "Херсон". В 2021 году отсюда еженедельно летали рейсы в Киев, Стамбул и Тбилиси. Здесь же во время перед войной запускала рейсы компания Ryanair.

Утром 24 февраля 2022 года россияне нанесли удар по складам с горючим в Чернобаевке, а уже в первые дни вторжения захватили местный аэродром, который они рассматривали как стратегический пункт переброски ресурсов из Крыма.

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