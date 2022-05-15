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2022-05-15
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 15 мая
ВСУ продолжают удерживать важные рубежи на Востоке.
© ГСЧС Украины
Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 15 мая. Ее разместили на странице Минобороны в
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - говорится в сообщении.
"Великобритания и наши международные партнеры осуждают умышленное вторжение РоSSии в Украину", - отметили в правительстве Британии.
Министерство обороны Великобритании/Twitter
Анна Конюченко, ZN.ua