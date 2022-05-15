Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 15 мая

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 15 мая. Ее разместили на странице Минобороны в Twitter .

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - говорится в сообщении.

"Великобритания и наши международные партнеры осуждают умышленное вторжение РоSSии в Украину", - отметили в правительстве Британии.