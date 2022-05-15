«Рецепт победы прост»: Подоляк призвал предоставить Украине оружие

Украина не может закончить войну, развязанную РФ , в этом месяце, но может в этом году, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил, что нужно Украине для полной победы над РФ .

«Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией , как и любой в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго+танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе», – написал Подоляк в Twitter .