«Рецепт победы прост»: Подоляк призвал предоставить Украине оружие

Замглавы ОПУ заявил, что закончить войну в этом году возможно, информирует ZN.ua.

«Рецепт победы прост»: Подоляк призвал предоставить Украине оружие
© Офис президента

Украина не может закончить войну, развязанную РФ, в этом месяце, но может в этом году, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил, что нужно Украине для полной победы над РФ.

«Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и любой в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго+танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе», – написал Подоляк в Twitter.

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