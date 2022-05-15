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2022-05-15
«Рецепт победы прост»: Подоляк призвал предоставить Украине оружие
Замглавы ОПУ заявил, что закончить войну в этом году возможно, информирует
© Офис президента
Украина не может закончить войну, развязанную РФ, в этом месяце, но может в этом году,
«Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и любой в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго+танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе», – написал Подоляк в Twitter.
Юлия Москаленко, ZN.ua