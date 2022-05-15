Еще 200 оккупантов не вернутся домой: свежая сводка потерь РФ в Украине

За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали около 200 оккупантов.

Об этом говорится в новом сводке Генерального штаба ВСУ от 15 мая, информирует Апостроф.

Наибольшие потери ВС РФ за минувшие сутки были зафиксированы на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Украинским военнослужащим удалось отразить несколько атак врага и уничтожить до 200 оккупантов и более 20 боевых бронированных машин. Кроме того, были уничтожены пять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие потери ВС РФ с первого дня полномасштабного вторжения

  • личный состав - 27400
  • танки - 1220
  • боевые бронированные машины - 2958
  • артиллерийские системы.
  • РСЗО - 195
  • средства ПВО – 89
  • самолеты – 200
  • вертолеты - 164
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 416
  • крылатые ракеты - 95
  • корабли/катера - 13
  • автомобильная техника и автоцистерны - 2087
  • специальная техника - 42

Богдан Соловьев, Апостроф

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