Еще 200 оккупантов не вернутся домой: свежая сводка потерь РФ в Украине

За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали около 200 оккупантов.

Об этом говорится в новом сводке Генерального штаба ВСУ от 15 мая, информирует Апостроф .

Наибольшие потери ВС РФ за минувшие сутки были зафиксированы на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Украинским военнослужащим удалось отразить несколько атак врага и уничтожить до 200 оккупантов и более 20 боевых бронированных машин. Кроме того, были уничтожены пять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие потери ВС РФ с первого дня полномасштабного вторжения