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2022-05-15
Еще 200 оккупантов не вернутся домой: свежая сводка потерь РФ в Украине
За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали около 200 оккупантов.
Об этом говорится в новом сводке Генерального штаба ВСУ от 15 мая, информирует
Наибольшие потери ВС РФ за минувшие сутки были зафиксированы на Авдеевском и Кураховском направлениях.
Украинским военнослужащим удалось отразить несколько атак врага и уничтожить до 200 оккупантов и более 20 боевых бронированных машин. Кроме того, были уничтожены пять беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие потери ВС РФ с первого дня полномасштабного вторжения
- личный состав - 27400
- танки - 1220
- боевые бронированные машины - 2958
- артиллерийские системы.
- РСЗО - 195
- средства ПВО – 89
- самолеты – 200
- вертолеты - 164
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 416
- крылатые ракеты - 95
- корабли/катера - 13
- автомобильная техника и автоцистерны - 2087
- специальная техника - 42
Богдан Соловьев, Апостроф