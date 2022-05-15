Враг во Львовской области четырьмя ракетами уничтожил военный объект

Утром враг обстрелял Львовскую область, две крылатые ракеты сбили силы ПВО, однако еще четыре попали в цель и уничтожили военный объект. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Подразделения ПВК «Запад» Воздушных Сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты оккупантов над Львовской областью. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно, с подлодок. Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовской области. Объект полностью разрушен», – отметил Козицкий.

По предварительным данным, в результате вражеских обстрелов жертв или пострадавших нет. Для получения медицинской помощи никто не обращался.