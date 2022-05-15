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2022-05-15
Враг во Львовской области четырьмя ракетами уничтожил военный объект
По предварительной информации от ракетных обстрелов никто не пострадал, информирует
© Слово і діло
Утром враг обстрелял Львовскую область, две крылатые ракеты сбили силы ПВО, однако еще четыре попали в цель и уничтожили военный объект. Об этом
«Подразделения ПВК «Запад» Воздушных Сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты оккупантов над Львовской областью. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно, с подлодок. Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовской области. Объект полностью разрушен», – отметил Козицкий.
По предварительным данным, в результате вражеских обстрелов жертв или пострадавших нет. Для получения медицинской помощи никто не обращался.
Юлия Москаленко, ZN.ua