Новостей.COM ⇒
2022-05-15
Войска РФ потеряли уже около 27 400 солдат и 1 220 танков в Украине — Генштаб ВСУ
Наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях, информирует
© Facebook/Генштаб ВСУ
С начала вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла около 27 400 солдат. Об этом
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 400 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1220 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 2 958 (+24) единиц;
- артиллерийских систем – 555 (+4) единиц;
- РСЗО – 195 (+0) единиц;
- средства ПВО – 89 (+1) единиц;
- самолетов – 200 (+0) единиц;
- вертолетов – 164 (+1) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5);
- крылатые ракеты – 95 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2087 (+28) единиц;
- специальная техника – 42 (+0).
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua