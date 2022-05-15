Войска РФ потеряли уже около 27 400 солдат и 1 220 танков в Украине — Генштаб ВСУ

С начала вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла около 27 400 солдат. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 400 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1220 (+2) единиц;

боевых бронированных машин – 2 958 (+24) единиц;

артиллерийских систем – 555 (+4) единиц;

РСЗО – 195 (+0) единиц;

средства ПВО – 89 (+1) единиц;

самолетов – 200 (+0) единиц;

вертолетов – 164 (+1) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5);

крылатые ракеты – 95 (+0);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2087 (+28) единиц;

специальная техника – 42 (+0).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.