Войска РФ потеряли уже около 27 400 солдат и 1 220 танков в Украине — Генштаб ВСУ

Наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях, информирует ZN.ua.

Войска РФ потеряли уже около 27 400 солдат и 1 220 танков в Украине — Генштаб ВСУ
© Facebook/Генштаб ВСУ

С начала вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла около 27 400 солдат. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27 400 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1220 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 958 (+24) единиц;
  • артиллерийских систем – 555 (+4) единиц;
  • РСЗО – 195 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 89 (+1) единиц;
  • самолетов – 200 (+0) единиц;
  • вертолетов – 164 (+1) единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5);
  • крылатые ракеты – 95 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2087 (+28) единиц;
  • специальная техника – 42 (+0).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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