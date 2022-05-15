РоSSия готовит два больших наступления на Донбассе: названы цели оккупантов

Вооруженные силы Украины ожидают от ВС РФ два крупных наступления – на Северодонецк и на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Апостроф .

“Готовимся к двум великим наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть окружить ее", – сказал он.

По словам Гайдая, для обеспечения этого наступления в регион направляется 2,5 тысячи единиц вражеской техники.