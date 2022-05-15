В результате артиллерийских обстрелов в Луганской области ранены четыре человека — глава ОВА

40 процентов всех атак оккупантов за минувшие сутки были направлены на Северодонецк, информирует ZN.ua .

«11 артиллерийских атак по Северодонецку – есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки. В течение суток ранены четыре жителя области. Процентов 40 всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же – на Горную и Попаснянскую громады», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, разрушений очень много. В частности, разрушены 11 многоэтажек в новых и старых районах Северодонецка, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Оккупанты попали в здание техникума и продолжают уничтожать «Азот». Вчера утром после очередного обстрела огонь охватил один из производственных цехов.

Ранения получили три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три дома захватчики разрушили в Лисичанске, где нанесли авиаудар. Также два дома разрушены в Рубежном.

«Попаснянская и Горная громады удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевасе, четырех – в Тошковке, пяти – в Золотом, двух – в Троицком», – сообщил глава ОВА.



