Чтобы лучше запомнить: в Украине выпустили игровые карты с лицами роSSийских военных преступников, фото

Украинские волонтеры создали бревно игральных карт с изображениями роSSийских военных преступников.

Об этом написал Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, информирует Апостроф.

Он рассказал, что создание таких карт берет истоки из Америки в 2002 году. Тогда Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.

"В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в частности, и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ и роSSийских политиков и пропагандистов. Поэтому, совместными усилиями военных и волонтеров, усилия людей мира карта рашизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости", - написал Залужный.


Мария Швец, Апостроф

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